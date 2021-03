vor 48 Min.

Füssener Aushilfe für das Kaufbeurer Tor

Rückhalt: Im ersten Spiel wurde Benedikt Hötzinger von den Frankfurter Löwen überrollt, doch in den folgenden vier Partien zeigte der Füssener starke Leistungen und trug zur Siegesserie bei.

Plus Nach Maximilian Meier hütet mit Benedikt Hötzinger nun der nächste Füssener das Tor des ESV Kaufbeuren. Über einen unglücklichen Einstand und die folgende Siegesserie.

Von Manuel Weis

Ein bisschen schockiert, aber auch überrascht sei er gewesen, erinnert sich der 24 Jahre alte Benedikt Hötzinger, als er Mitte Februar die Nachricht bekam, sportlich Neuland zu betreten. Nach Maxi Meier sollte er als schon zweiter Torhüter des EV Füssen in dieser Spielzeit beim ESV Kaufbeuren in der DEL2 aushelfen.

Die Buron Joker sind auf dieser Position heuer besonders leidgeplagt. Nach Stefan Vajs und Meier hatte sich zwischenzeitlich auch Jan Dalgic verletzt. Somit ergab sich also für Hötzinger diese Karrierechance – und die Möglichkeit, erstmals in seiner Karriere in einem anderen Dress als dem des EV Füssen aufzulaufen.

Hötzinger ist ein echtes Eigengewächs der Füssener, arbeitete sich über alle Jugendteams inklusive der DNL II-Mannschaft hoch in die erste Mannschaft, für die er in der Saison 20/21 letztlich 13 Spiele (Gegentorschnitt: 2,47) absolvierte. „Ich fühle mich wohl dort. Es ist mein Heimatverein“, sagt Hötzinger, der nach der laufenden Saison auch wieder zum EV zurückkehren wird.

Eigentlich herrscht große Rivalität zwischen Kaufbeuren und Füssen

Geeinigt habe man sich auf eine langfristige Zusammenarbeit. Füssen und Kaufbeuren, das war eigentlich eine Geschichte großer Rivalität. „Ich kann mich schon auch noch an große Derbys erinnern, die ich als kleiner Junge auf den Rängen verfolgt habe. Aber als Spieler sieht man das gar nicht so. Da ist der ESVK einfach ein Mitstreiter“, sagt der 24-Jährige.

Benedikt Hötzinger hütet das Tor des ESV Kaufbeuren. Bild: Wild

Bald wird er ihn auch wieder als solchen sehen, wenn er dann im kommenden Herbst wieder das Füssener Trikot trägt. Das ist freilich Zukunftsmusik – jetzt steht erst einmal der ESVK im Fokus. Mit diesem gewann Hötzinger die zurückliegenden vier Spiele, erntete teils sogar Sonderlob von Trainer Rob Pallin.

Hötzingers Einstand: eine 1:7-Klatsche gegen Frankfurt

Einzig der Einstand – ein 1:7 gegen Frankfurt – verlief nicht nach Plan. „Davon war ich schockiert. Regelrecht überrumpelt. Danach musste ich erst einmal einen klaren Gedanken fassen“, erinnert sich der 24 Jahre alte Torwart heute an den alles andere als gelungenen Einstand. Der Unterschied zwischen Oberliga und DEL2 sei schon ziemlich groß, bestätigt der Keeper. Lernen könne er im Dress der Joker daher eine ganze Menge, übrigens auch in jeder Trainingseinheit. „Auch in den Trainings profitiere ich letztlich von der höheren Schussqualität“, erzählt er.

Das straffe Programm beim ESVK mit zahlreichen Spielen in diesen Wochen und zudem den Trainings sei herausfordernd. Anders als mancher Akteur bei den Jokern ist Hötzinger kein Vollzeit-Profi. Vielmehr geht er eigentlich einem anderen Vollzeit-Job nach: Er ist angestellt als Anlagenmechaniker bei einer Füssener Firma. Einen Kompromiss habe man für die aktuelle Zeit gefunden, erklärt er vielsagend – nur so sei das Pensum letztlich zu stemmen.

Am Donnerstag gastiert der ESVK in Dresden

Am Donnerstag etwa wird der Joker-Bus schon wieder morgens losrollen und die Mannschaft zum Auswärtsspiel nach Dresden bringen (Spielstart: 19.30 Uhr). Dann wartet Ex-ESVK-Trainer Andreas Brockmann mit seinem neuen Team.

Das nächste Heimspiel steht am Samstag ab 17 Uhr an – dann kommt der DEL2-Tabellenführer Kassel. „Das werden schon schwere Spiele“, sagt Hötzinger. „Aber ich habe ein gutes Gefühl. Im Eishockey ist alles möglich? Warum sollen wir nicht auch diese Spiele gewinnen?“ Tja, warum eigentlich nicht?

