Fun-Sport

18:20 Uhr

Im Ostallgäu findet ein Bundesliga-Spieltag statt - im Tisch-Eishockey

Plus Dynamisches Spiel ohne Checks: Der TEC Gutenberg aus dem Ostallgäu richtet am Sonntag den ersten Bundesliga-Spieltag im Tisch-Eishockey. Was es damit auf sich hat.

Es ist ein bisschen wie Kickern. Nur viel schwieriger. Felix Waldmann lacht, wenn er auf sein Hobby angesprochen wird. Er sitzt im Vorstand des TEC Gutenberg, einem Tisch-Eishockey-Bundesligisten, dessen Kapitän er auch ist. Tisch- was?

