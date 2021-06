Allgäuer Ligen-Einteilung sorgt für Freude

Für einige Vereine aus dem Unterallgäu ist die Ligeneinteilung im Fußballkreis Allgäu ein Gewinn. Allerdings ist das Ganze erst noch vorläufig.

Am Sonntag hat der Fußballkreis Allgäu seine Vereine per E-Mail über die vorläufige Ligeneinteilung informiert. Die dürfte bei einigen Vereinen und deren Verantwortlichen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben.

„Wir mussten einige Mannschaften leider umgruppieren. Dies haben wir mit sorgfältiger Abwägung aller in Betracht kommenden Situationen, sowie Regelung der Spiel-und Rechtsordnung vorgenommen“, schreibt Kreisspielleiter Elmar Rimmel. In der Tat hat sich für einige Vereine aus dem Unterallgäu etwas geändert – allerdings im positiven Sinn. Denn sämtliche Vereine, die vor der Spielzeit 2019/21 noch in die Kreisklasse Allgäu 1 ausgelagert wurden, kehren nun wieder zurück in deren angestammte Kreisklasse Allgäu 2.

Möglich gemacht hat dies der Abstieg zweier „Memminger Vereine“ aus der Kreisliga Mitte. Weil der TV Woringen und der ASV Fellheim in die Kreisklasse Allgäu 1 rutschen, wurde es eng. Damit die beiden Kreisklassen auf eine Stärke von 14 Mannschaften kommen, musste nun also umgruppiert werden.

"Mindelheimer" Mannschaften kehren zurück

Zum einen sollte das „Mindelheimer Quartett“ um den SV Schöneberg, SV Bedernau, FSV Dirlewang und Türkiyemspor Mindelheim in die Kreisklasse Allgäu 2 gehen. Deren Plätze in der Kreisklasse Allgäu 1 nehmen nun Aufsteiger TV Bad Grönenbach II (A-Klasse 3), Absteiger TSV Altusried (Kreisliga Süd) sowie der TSV Obergünzburg (Kreisklasse Allgäu 3) und TSV Dietmannsried (Kreisklasse Allgäu 4) ein. Dank der Umgruppierung spielen Schöneberg, Bedernau, Dirlewang und Mindelheim nun wieder in ihrer „Wohlfühl-Liga“ mit den Mannschaften aus dem Altlandkreis Mindelheim und den Ostallgäuer Vertretern aus Buchloe, Jengen und Lamerdingen.

Loppenhausen darf sich auf Derbys freuen

Auch der FC Loppenhausen, der als Absteiger feststand, wird in der A-Klasse Allgäu 2 antreten und nicht, wie es für einen Absteiger der Kreisklasse Allgäu 1 logischer wäre, in der A-Klasse Allgäu 1. Hier treffen die Loppenhauser auf die VG-Rivalen aus Pfaffenhausen, Unterrieden, Salgen/Bronnen und Breitenbrunn – mehr Derbys gehen kaum in einer Spielzeit.

Lesen Sie dazu auch

Bestehen bleibt auch weiterhin die Ligenpyramide: Unter den zwei Kreisligen verteilen sich vier Kreisklassen, sechs A-Klassen und acht B-Klassen auf das gesamte Allgäu.

Einen Wechsel gab es auch zwischen den Kreisligen: Der TSV Legau wird in der kommenden Saison in der Kreisliga Süd antreten. Somit ist gewährleistet, dass beide Kreisligen mit je 13 Mannschaften an den Start gehen. Die Aufsteiger TSV Mindelheim II und TSV Kammlach II spielen mit dem SV Oberegg II in der A-Klasse Allgäu 3.