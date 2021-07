Fußball

Bad Wörishofen wird von Profi-Vereinen kaum noch als Trainingslager gebucht

Hinter diesem Schild am Eingang des Bad Wörishofer Stadions liegen bestens gepflegte Fußballfelder. Diese wurden früher gerne von Profi-Mannschaften im Rahmen eines Trainingslagers in der Kneippstadt genutzt. Doch diese Zeiten scheinen vorbei.

Plus In Bad Wörishofen hoffte man, wieder mehr Profi-Klubs zum Trainingslager begrüßen zu können. Stattdessen gibt es nur einzelne Spiele, zuletzt sogar hinter verschlossenen Toren

Von Axel Schmidt

„Der FCW begrüßt seine Gäste“ steht auf einem Schild vor dem Stadion am Unteren Hart in Bad Wörishofen. Ein Foto davon findet man seit einigen Tagen auch auf der offiziellen Homepage des Karlsruher SC. Der Fußball-Zweitligist war am vergangenen Samstag in der Kneippstadt zu Gast, um im Bad Wörishofer Stadion ein Testspiel gegen den Drittligisten FC Viktoria Köln zu absolvieren. Mitgekriegt hat es kaum einer. Warum nur?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

