Fußball

10:57 Uhr

Corona-Zwangspause für einige Unterallgäuer Fußballer

Plus Mindelheims Gegner muss in Quarantäne. Auch in Bad Wörishofen gibt es Coronafälle. Gespielt wird dafür etwa in Tussenhausen, wo es zu einem besonderen Wiedersehen kommt.

Von Axel Schmidt

Es hatte sich angedeutet: Die Bezirksligapartie zwischen dem FC Heimertingen und dem TSV Mindelheim fällt aus. Der FC Heimertingen verzeichnet nach eigenen Angaben mittlerweile acht Spieler, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

