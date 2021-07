Fußball

Der FC Memmingen belohnt sich nicht

Sie haben geackert und gingen gar in Unterzahl. Doch am Ende sollte nur ein Punkt für den FC Memmingen (rote Trikots) gegen den SC Eltersdorf herausspringen.

Plus Der FC Memmingen hat im ersten Heimspiel einen Aufsteiger zu Gast. Trotz engagierter Leistung reicht es nicht zum Sieg.

Von Manfred Jörg

94 Spielminuten lang tänzelte, hüpfte, gestikulierte und schrie er an der Außenlinie. Nach der Partie stand Bernd Eigner, Trainer des SC Eltersdorf, gelöst und strahlend in der Interview-Zone der Memminger Arena und gestand den dort versammelten Reportern in schönstem Fränkisch: „Ein Stück weit war der Punktgewinn natürlich glücklich für uns.“

