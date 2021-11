Der FC Memmingen präsentiert seinen neuen Trainer

Plus Nein, es ist kein Allgäuer: Der FC Memmingen hat ab 1. Januar einen neuen Trainer. Fabian Adelmann kommt vom Bayernligisten ATSV Erlangen.

Der FC Memmingen setzt bei der Nachfolge von Esad Kahric (62) auf einen Mann der neuen Trainergeneration: Mit Fabian Adelmann wird ein junger Vertreter der Zunft sein neues Amt am 1. Januar beim Fußball-Regionalligisten antreten. Bis zur Winterpause wird die Mannschaft interimsweise noch vom Sportlichen Leiter Thomas Reinhardt betreut.