Fußball

vor 34 Min.

Der SC Unterrieden bleibt der Favoritenrolle gerecht

Nichts zu halten gab es in dieser Szene für Breitenbrunns Torhüter Michael Satzger. Unterriedens Tobias Weinmann (rotes Trikot, Nummer 7) schließt hier seinen sehenswerten Alleingang mit dem Treffer zum 2:0 ab.

Plus Dank eines deutlichen 4:0-Sieges bleibt der SC Unterrieden in der A-Klasse an Spitzenreiter SG Kirchdorf/Rammingen dran. Vor allem ein Spieler sorgte für Szenenapplaus.

Von Robert Prestele

In einem technisch ansprechenden A-Klassen-Spiel muss sich der SV Breitenbrunn den Gästen aus Unterrieden am Ende deutlich geschlagen geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

