Fußball

06:06 Uhr

Der SV Oberegg reitet auf der Erfolgswelle

Plus Der SV Oberegg hat sich in die Spitzengruppe der Kreisliga gespielt. Dort will man auch nach dem Gastspiel bei Ost-Memmingen bleiben. In der A-Klasse droht ein neues Schützenfest.

Von Axel Schmidt

Dass in der Kreisliga Mitte am siebten Spieltag der SV Oberegg als Tabellendritter zur DJK SV Ost-Memmingen fährt, hätten wohl nur die wenigsten erwartet. Doch nach einer ordentlichen Serie von drei Siegen in Serie haben sich die Oberegger diesen Spitzenplatz verdient.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

