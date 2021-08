Der SV Oberrieden meldet sich eindrucksvoll zurück

Plus Der Kreisklassen-Neuling SV Oberrieden liefert ein beeindruckendes Auftaktspiel ab und schlägt die Gäste aus Bedernau deutlich. Ein Oberrieder trifft doppelt.

Das nennt man einen perfekten Start: Als Aufsteiger in der neuen Liga beim Saisonbeginn vor eigenem Publikum und noch dazu im Nachbarschafts-Derby einen 5:0-Sieg einzufahren.