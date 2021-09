Der TSV Ettringen will zur neuen Saison wieder eine Mannschaft stellen

Plus Seit zwei Jahren gibt es keine Seniorenmannschaft des TSV Ettringen mehr im Spielbetrieb. Das soll sich nun ändern.

Von Bäumen umsäumt, an die Wertach geschmiegt und gesegnet mit einem satten Grün: Das Sportgelände des TSV Ettringen gehört zu den schönsten im ganzen Landkreis – und seit zwei Jahren zu den ruhigsten. Denn im August 2019 meldete der Verein seine Herrenmannschaften ab.