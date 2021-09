Fußball

vor 49 Min.

Der TSV Kammlach erkämpft sich einen Punkt

Plus Bis zur Schlussminute liegt der TSV Kammlach gegen den SV Stöttwang zurück. Dann kommt Reinhold Haar. Was sonst noch in den Unterallgäuer Ligen los war.

Von Axel Schmidt

Der TSV Mindelheim feiert in der Bezirksliga Süd den dritten Erfolg in Serie. In der Kreisliga Mitte gewinnt der TSV Kirchheim das Aufsteigerduell in Memmingerberg – und weiß nicht so recht, warum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen