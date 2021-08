Fußball

vor 41 Min.

Der TSV Mindelheim startet mit einer Niederlage

Plus Der Aufsteiger in die Bezirksliga unterliegt in Königsbrunn deutlich. Auch in den Unterallgäuer Ligen rollt wieder der Ball. Von Premierentoren und Überraschungen.

Von Axel Schmidt

Der Ball rollt wieder! Am Wochenende starteten die Unterallgäuer Fußballmannschaften in ihre neue Saison, von der Bezirksliga bis zur B-Klasse.

