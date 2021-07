Der TSV Mindelheim trotzt dem SV Egg ein Unentschieden ab

Plus Zwei Trainingseinheiten, dann ein Spiel gegen einen höherklassigen Gegner: Der Trainer des TSV Mindelheim schont seine Mannen in der Vorbereitung nicht – und wird bestätigt.

Als sich der erste Mindelheimer Spieler nach gerade einmal 30 Minuten mit Krämpfen in den Beinen verabschiedete und ausgewechselt werden musste, schien es nur eine Frage der Zeit zu sein, wann der TSV Mindelheim einbricht. Schließlich stand der Bezirksliga-Aufsteiger im Julius-Strohmayer-Stadion dem Landesligisten SV Egg gegenüber.