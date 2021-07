Die Bezirksliga Süd beginnt mit einem Allgäu-Derby

Am 6. August rollt der Ball in der Bezirksliga Süd erstmals wieder, wenn der TV Bad Grönenbach den FC Thalhofen empfängt. Der TSV Mindelheim ist zwei Tage später dran.

Bei der Sommertagung der Fußball-Bezirksliga Süd hat der kommissarische Bezirksvorsitzende Christoph Kern ( Augsburg) den coronabedingten abrupten Abbruch der vergangenen Saison bedauert, als es fünf Spieltage vor dem geplanten Ende der Spielzeit nicht mehr weiterging. Kern erinnerte daran, dass sich durch diese Entscheidung mehrere Vereine wegen ihrer Tabellensituation benachteiligt sahen. Kern gab auch Tipps für das künftige Verhalten der Vereine bei positiven Coronatests.

Der BFV-Funktionär ging in seinem Referat auch auf Regeländerungen ein und wies darauf hin, dass auch für Funktionäre neben dem Spielfeld eine Rote Karte eine sofortige Sperre nach sich ziehe. Allerdings müsse ein Trainer kein Sportgerichtsverfahren fürchten.

Schiedsrichter sensibilisieren die Vereine für die Handspiel-Regeln

Schiedsrichter-Obmann Ingo Weber aus der Gruppe Ostallgäu, der die Unparteiischen einteilt, sprach einmal mehr das viel diskutierte Thema Handspiel – speziell im Strafraum – an. Die Vorgaben seien nicht einfach zu verstehen. Anhand von Videoanalysen verdeutlichte der Obmann die Regelauslegung. „Auch Schiedsrichter machen Fehler“, warb Weber um Verständnis.

Mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem TV Bad Grönenbach und dem FC Thalhofen startet die Bezirksliga Süd am Freitag, 6. August um 18.30 Uhr in die neue Saison. Insgesamt sind 15 Vereine vertreten. Neulinge in der Liga sind die Aufsteiger FC Oberstdorf und TSV Mindelheim sowie die SpVgg Kaufbeuren, die aus der Landesliga absteigen musste. Die Mindelheimer treten zu ihrem ersten Spiel am Sonntag, 8. August, bei Türkgücü Königsbrunn an.

Auch in der Bezirksliga dürfen fünf Spieler ausgewechselt werden

Der Meister steigt direkt auf. Zwei Absteiger stehen fest, der Drittletzte muss in die Relegation. Bezirksspielleiter Rainer Zeiser aus Bubesheim, der sein Amt nach vier Jahren abgibt, sprach außerdem über die Spielordnung, das Verbandsspielrecht, die Regelspieltage (Samstag, Sonntag) und erinnerte daran, dass künftig auch auf Bezirks-und Kreisebene maximal fünf Spieler ausgewechselt werden.

Eine Perspektive gibt es auch für die schwäbische Hallenmeisterschaft. Die Hallen jedenfalls, sagte Christoph Kern, seien für den 8. Januar gebucht. (ho)