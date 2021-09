Fußball

vor 32 Min.

Die SG Kirchdorf/Rammingen und ihre weiße Weste

Ralf Kleinsteuber ist seit 2019 Trainer der damals neu gegründeten Spielgemeinschaft Kirchdorf/Rammingen. Aktuell hat seine Mannschaft in dieser Saison in der A-Klasse Allgäu 2 noch keinen Punkt abgegeben.

Plus In der A-Klasse strebt die SG Kirchdorf/Rammingen den sechsten Sieg in Serie an. Wer ebenfalls noch keinen Punkt abgegeben hat und wie der TSV Mindelheim sein Torwartproblem löst.

Von Axel Schmidt

Gemeinhin wird eine Spielgemeinschaft mit SG abgekürzt. Im Falle des Tabellenführers der A-Klasse Allgäu 2 könnte SG bislang auch „Sieg-Gemeinschaft“ bedeuten. Denn die SG Kirchdorf/ Rammingen hat bislang noch keinen Punkt abgegeben. Davon kann der Bezirksligist TSV Mindelheim nur träumen. Der jüngste Erfolg gegen Olympia Neugablonz sowie die Aussicht auf einen gelernten Torhüter zwischen den Pfosten gibt vor dem Auswärtsspiel am Samstag in Augsburg aber Selbstbewusstsein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen