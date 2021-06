Fußball-EM

Wem eine Mindelheimer Französin beim Spiel die Daumen drückt

„Deutschland ist mein Land.“ Seit 18 Jahren lebt Sylvie Weber in Mindelheim. Mittlerweile hat sie sich ihren Traum erfüllt – und einen deutschen Pass erhalten.

Von Axel Schmidt

Die Fußball-Europameisterschaft ist diesmal ein paneuropäisches Turnier. Es gibt nicht das eine Gastgeberland, stattdessen wird in elf Ländern gespielt. Eine ähnliche Idee verfolgt die Mindelheimer Zeitung mit ihrer kleinen Serie, die Menschen aus den Ländern vorstellt, die in der Vorrunde in München auf Deutschland treffen. Mit dabei ist ein Tisch-Kicker, mit dem die Partie heute Abend vorab gespielt wird. Der erste Besuch führt uns zu Familie Weber.

