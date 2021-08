Fußball

11:09 Uhr

Ein Unterrieder ist die Sturm-Hoffnung des FC Memmingen

Plus Seit der D-Jugend spielt Roland Wohnlich beim FC Memmingen. In dieser Saison hat er bereits drei Tore für den Regionalligisten erzielt.

Fünf Punkte aus sechs Spielen – so lautet die etwas ernüchternde Bilanz des Fußball-Regionalligisten FC Memmingen zum Saisonstart. In der Tabelle reicht das nur für Rang 16, einen Relegationsplatz. „Klar, das hört sich erstmal nicht so gut an“, gibt FCM-Eigengewächs Roland Wohnlich zu.

