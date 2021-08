Fußball

vor 33 Min.

Englische Woche: Der TSV Mindelheim trifft auf den FC Oberstdorf

Plus Am zweiten Spieltag geht es für den TSV Mindelheim am Mittwoch gegen Mitaufsteiger FC Oberstdorf. Die Oberallgäuer sorgten am ersten Spieltag für Aufsehen.

Von Axel Schmidt

Der Spielplaner hat es gut gemeint mit dem TSV Mindelheim. Der Aufsteiger musste zwar die Auftaktpartie in der Bezirksliga am Sonntag auswärts bestreiten, dafür hat man nun in der englischen Woche Heimrecht gegen den Mitaufsteiger FC Oberstdorf. Bedenkt man, dass es von Oberstdorf rund 90 einfache Fahrt nach Mindelheim sind und die Partie um 18.30 Uhr angepfiffen wird, der kann sich ausmalen, dass die Vorteile auf Mindelheimer Seite liegen.

