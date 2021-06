FC Memmingen: Regionalliga wartet mit mehreren englischen Wochen auf

Plus Der Saisonstart wird für den FC Memmingen in der Regionalliga nicht nur spielerisch eine Herausforderung. Zum ersten Heimspiel kommt ein Aufsteiger.

Nachdem der FC Schweinfurt den Drittliga-Aufstieg verpasst hat, startet die Fußball-Regionalliga Bayern Mitte Juli mit dem Mammutfeld von 20 Mannschaften in die neue Saison 2021/2022. Auf den FC Memmingen wartet damit ein strammer Spielplan, der – bei planmäßigem Weiterkommen im Toto-Pokal – gleich mit sieben englischen Wochen hintereinander gespickt sein könnte.