Fußball

vor 33 Min.

FC Memmingen beendet seine Negativ-Serie

Plus FC Memmingen gewinnt das Kellerduell gegen den SV Heimstetten. Ein neuer Trainer scheint auch schon festzustehen.

Von Tobias Giegerich

Gleich mehrere Spieler des SV Heimstetten bewarben sich am Dienstagabend in Memmingen um die Rolle des Spielverderbers. Sowohl Moritz Hannemann, Sebastiano Nappo, Yannick Günzel als auch Alexis Fambo hatten durchaus die Möglichkeit, den ersten Sieg des FC Memmingen nach sieben sieglosen Spielen in Serie zu verhindern. Ab der 80. Minute stieg die Anspannung beim 2:1-Erfolg der Memminger auf dem Platz, der Bank und der Tribüne spürbar an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

