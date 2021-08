FC Memmingen meistert die erste Pokalhürde

Plus Der Regionalligist lässt im Stadtduell gegen die DJK Ost-Memmingen nichts anbrennen.

Fußball-Regionalligist FC Memmingen hat die Hürde in der erste Hauptrunde des BFV-Toto-Pokals locker genommen, wenngleich ein deutlicheres Ergebnis verpasst wurde. Beim Kreisligisten DJK SV Ost Memmingen gab es vor 200 Zuschauern einen 5:1-Erfolg.