Fußball-Vorschau: Mindelheim und Oberegg wollen zurück zu alter Stärke

Plus Der TSV Mindelheim arbeitet daran, seine Negativserie zu beenden. Auch der SV Oberegg war zuletzt unzufrieden und will zu alter Leistung zurückkehren. Corona hat derweil die Kreisklasse im Griff.

Von Dominik Schätzle

Der TSV Mindelheim braucht in der Bezirksliga nach vielen sieglosen Spielen wieder ein Erfolgserlebnis. Das erhofft sich auch der SV Oberegg in der Kreisliga. Nach einem eher enttäuschenden Unentschieden am vergangenen Wochenende, soll wieder an alte Leistungen angeknüpft werden. In der Kreisklasse stehen nicht nur spannende Duelle an – auch Corona hat Einfluss auf das Spielgeschehen.

