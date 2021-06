Fußball

Heute beginnt die Fußball-EM - doch wo bleibt die Stimmung?

Plus Vor 15 Jahren elektrisierte die Heim-WM ganz Deutschland. Am Freitag beginnt die Europameisterschaft. Unter anderem wird auch in München gespielt. Doch warum ist von Vorfreude nur so wenig zu spüren?

Von Axel Schmidt

Erinnert man sich an den Sommer 2006, dann fällt selbst bei Nicht-Fußballfans meist der Begriff „Sommermärchen“. In Anlehnung an das Gedicht „Deutschland. Ein Wintermärchen“ von Heinrich Heine wurde mit diesem Begriff ein vierwöchiges Lebensgefühl umschrieben, das damals das ganze Land erfasste: Es war die Kombination aus Fußball-Weltmeisterschaft, vollen neuen Stadien und Public Viewings bei bestem Wetter, die Deutschland erfasste. Ob das in diesem Jahr noch annähernd so wird?

