Kirchheim und Kammlach erreichen die vierte Runde im Kreispokal

Plus Die beiden Kreisligisten TSV Kammlach und TSV Kirchheim stehen im Allgäuer Kreispokal im Achtelfinale. Auf wen die beiden nun im Achtelfinale treffen.

Die Favoriten setzten sich am Ende durch: In der dritten Pokalrunde im Kreis Allgäu waren die Unterallgäuer Derbys eine klare Angelegenheit.