Kleine Bayern sind für den FC Memmingen eine Nummer zu groß

Plus Bei der 0:4-Niederlage ist FCM-Torwart Mustafa Özhitay einer der besten Spieler auf dem Platz. Eine besondere Rückkehr erlebt sein Gegenüber Jakob Mayer.

Von Tobias Giegerich

Wenn der Torwart der beste Mann auf dem Platz ist, dann bedeutet das für eine Mannschaft oft nichts Gutes, was den Ausgang eines Fußballspiels angeht. So auch in diesem Fall. Bei der 0:4-Niederlage des FC Memmingen gegen Regionalliga-Spitzenreiter FC Bayern München II war FCM-Torwart Mustafa Özhitay mit seinen Paraden und Rettungsaktionen maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Niederlage gegen die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters nicht noch höher ausfiel.

