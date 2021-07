Kleine Revolution: Wird in Allgäuer B-Klassen bald 9-gegen-9 gespielt?

Plus Auf der virtuellen Spielgruppentagung wird das Flex-Modell diskutiert. Das könnte in der B-Klasse zum Einsatz kommen.

Eine Premiere gab es bei der Spielgruppentagung der Allgäuer Fußballvereine. Die Veranstaltung für die Klubs, deren Mannschaften in den Kreisligen, Kreisklassen, A- und B-Klassen spielen, fand erstmals als Webinar statt. 138 Vereinsvertreter erfuhren bei der 100-minütigen Online-Tagung von Kreisspielleiter Elmar Rimmel, dass sich trotz der Corona-Pandemie keine Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurückgezogen habe. „Wir haben Zusammenschlüsse, aber das war in den letzten Jahren schon häufiger der Fall“, sagte Rimmel.