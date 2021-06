Kompromiss im Streit um Stehplätze gefunden

Ursprünglich durften 500 Zuschauer zu einem Amateur-Fußballspiel kommen - wenn ihnen feste Sitzplätze zugeordnet werden können. Nun hat Bayern eine praxisnähere Lösung präsentiert.

Der Zeitpunkt ist passend: Pünktlich zum Beginn der Vorbereitung vieler bayerischer Amateurfußballvereine auf die neue Saison gibt die Politik nach. Die bayerische Staatsregierung lockert die Vorgaben für Besuche von Fußballspielen unter freiem Himmel.

Einen Teilerfolg nennt der Bayerische Fußballverband (BFV) diesen Schritt in seiner Pressemitteilung zur Entscheidung des bayerischen Kabinetts, nach der nun doch Stehplätze bei Fußballspielen erlaubt sind. Bislang galt die Vorgabe, dass maximal 500 Zuschauern auf festen Sitzplätzen in ausreichend Abstand zueinander erlaubt sind. Auch eine Kontaktnachverfolgung muss gewährleistet sein.

Stehplätze sind in begrenztem Umfang erlaubt

Nach dem nachgebesserten Beschluss dürfen nun maximal 100 Zuschauer unter Wahrung des Mindestabstands auf Stehplätzen Fußballspiele besuchen. Insgesamt bleibt die Gesamt-Zuschauerzahl weiterhin auf 500 begrenzt – dabei müssen Sitzplätze zugewiesen und die Personendaten zur Kontaktnachverfolgung erfasst werden.

„Es bleibt weiter mühsam und nicht wirklich nachvollziehbar. Wir haben in den vergangenen Wochen seit Inkrafttreten des Stehplatz-Verbotes wiederholt Gespräche mit Ministerpräsident Markus Söder, dem für den Sport zuständigen Innenminister Joachim Herrmann sowie Gesundheitsminister Klaus Holetschek geführt und dabei klar zum Ausdruck gebracht, dass die Verordnung an der Realität vorbeigeht“, sagt BFV-Präsident Rainer Koch.

„Die meisten Amateur-Fußballplätze bei uns in Bayern haben gar keine Sitzplatz-Tribünen, sodass hier Zuschauer praktisch ausgeschlossen waren“, so Koch. Diese Nachbesserungen seien gut, aber auch nur ein erster Schritt, dürfe aber kein Dauerzustand bleiben, so Koch. (axe)

