MZ-Serie "Legendäre Spiele": Von Murmeltier-Partien und Pfostenbrüchen

Es muss nicht immer ein WM-Finale sein. Auch im Amateursport gibt es legendäre Spiele. Die MZ hat sich auf die Suche gemacht.

Woran erkennt man einen Fußballfan? Er kann auf ein bestimmtes Stichwort hin Jahr, Spielpaarung, Ergebnis und Torschützen – im besten Fall sogar die Aufstellungen der beteiligten Mannschaften aufsagen. Beispiel gefällig? „Jahrhundertspiel“ – WM-Halbfinale 1970, Deutschland gegen Italien, 3:4 nach Verlängerung, nachdem „ausgerechnet Schnellinger“ die deutsche Mannschaft mit seinem späten Ausgleichstor in die Verlängerung geschossen hat.

Oder „Büchsenwurf“. Hat mitnichten etwas mit einem erfolglosen Jäger zu tun, der seine Flinte ins Korn schmeißt, sondern – na klar – geht auf das Europacup-Achtelfinale 1971 zwischen Borussia Mönchengladbach und Inter Mailand zurück. Als die Gladbacher die Mailänder mit 7:1 vom Bökelberg schossen – und sich die Italiener dank der schauspielerischen Glanzleistung Roberto Boninsegnas eine Spielwiederholung erschlichen. Boninsegna sei von einer Coladose aus den Zuschauerrängen am Kopf getroffen worden.

Oder – letztes Beispiel – „Eurofighter“: Fußballfans, vorzugsweise jene aus Gelsenkirchen, denken nicht sofort an den europäischen Kampfjet, sondern an jene Schalker Truppe, die 1997 den Uefa-Pokal gewann. In Mailand im Elfmeterschießen gegen Inter Mailand.

Womit wir nun bei unserer Serie wären: „Legendäre Spiele“ gibt es nämlich nicht nur im Profi-Geschäft. Auch in den Amateurligen erzählt man sich an Stammtischen und Sportheimtheken immer wieder gerne Anekdoten von längst vergangenen Spielen. Die Mindelheimer Zeitung hat sich mit Beginn der Corona-Pandemie und des Lockdowns auf die Suche nach solchen Partien gemacht, das hauseigene Archiv durchstöbert und mit Zeitzeugen gesprochen.

Mittlerweile fällt einem nun beim Stichwort „Pfostenbruch“ nicht ausschließlich der Bökelberg in Mönchengladbach ein, sondern auch das Mindelheimer Stadion am Mühlweg. Aber lesen Sie selbst. Bisher erschienen sind in dieser Serie: