Memmingens Timo Gebhart vor dem Saisonstart: „Die Jungs müssen zu Männern werden“

Timo Gebhart kehrte im September 2020 zum FC Memmingen zurück. Der 32-Jährige trägt beim Fußball-Regionalligisten die Nummer 10 und soll die junge Mannschaft als Kapitän anführen. Zum Saisonstart muss der FCM am Freitagabend nach Heimstetten.

Plus Mit Leitwolf Timo Gebhart startet der FC Memmingen in die Regionalliga-Saison. Was den Kapitän besonders motiviert und wie Trainer Esad Kahric mit ihm plant.

Von Tobias Giegerich

Nicht für den FC Memmingen, sondern auch für die meisten anderen Fußball-Regionalligisten ist es ein Saisonstart ins Ungewisse. Zu lange war die Pause, zu viele Fragezeichen gibt es vor dem Start der Spielzeit 2021/2022. Zum Auftakt tritt der FCM um Kapitän Timo Gebhart am Freitag (19 Uhr) beim SV Heimstetten an. Der 32-Jährige spricht über den Zustand der Mannschaft und die Qualität der Regionalliga.

