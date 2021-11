Fußball

10:55 Uhr

Mindelheim-Spiel und A-Klassen-Spieltag fallen aus

Plus Auch am letzten offiziellen Spieltag vor der Winterpause fallen viele Spiele aus, in der A-Klasse Allgäu 2 sogar alle. Was Spielleiter Polykarp Platzer über die vielen Verlegungen denkt.

Von Axel Schmidt

Die Inzidenzen steigen, die Regeln im Umgang mit der Pandemie werden strenger. Doch auf den Fußballplätzen steht ein weiterer Spieltag an. Es ist laut Spielplan für die meisten Vereine der letzte vor der Winterpause. Doch viele Klubs ziehen diese Pause vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

