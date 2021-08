Fußball

vor 50 Min.

Mindelheims Trainer Deigendesch: "Wollen Ausrufezeichen setzen"

Plus Vor fünf Jahren spielte Benedikt Deigendesch zuletzt in der Bezirksliga. Nun kehrt er als Trainer des TSV Mindelheim zurück in die höchste Liga Schwabens. Was er von seinem Team erwartet.

Von Axel Schmidt

Als der TSV Mindelheim 2016 seine bis dato letzte Bezirksligasaison absolvierte, stand Benedikt Deigendesch noch auf dem Platz. Mittlerweile ist er seit drei Jahren Trainer des TSV Mindelheim und führte den Verein in der Corona-Saison zur Kreisliga-Meisterschaft und damit zur Rückkehr in die Bezirksliga. Am Sonntag (15 Uhr) tritt der TSV Mindelheim beim SV Türkgücü Königsbrunn an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen