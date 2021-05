Münchner Löwen pirschen sich an den Aufstieg heran

Empfangen wie ein Meister: Der Mannschaftsbus des TSV 1860 München bahnt sich seinen Weg durch ein Spalier aus Löwen-Fans zum Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Man kann sich vorstellen, was in Giesing los wäre, sollten den Löwen den Aufstieg in die Zweite Bundesliga gelingen.

Foto: Wagner/Fotostand