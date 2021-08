Fußball

Neun gegen neun: Allgäuer B-Klassen testen das flexible Spielmodell

Plus Allgäuer Vereine stimmen in der Mehrheit für den Vorschlag, in den B-Klassen das flexible Spielmodell anzubieten. Was das für den Spielbetrieb bedeutet.

Von Axel Schmidt

Mit Umfragen vom Bayerischen Fußballverband (BFV) kennen sich die Allgäuer Fußballvereine mittlerweile aus. Im Frühjahr durften sie über Vorschläge zum Saisonabbruch, zum Ligenmodell und zur Lockerung im Übergang zwischen A-Jugend und Seniorenfußball ihre Meinung kundtun. Nun folgte erneut eine Umfrage im Fußballkreis Allgäu. Diese hatte das sogenannte „Flexmodell“ für die B-Klassen zum Inhalt.

