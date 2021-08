Pokal-Aus für TSV Kammlach und TSV Kirchheim

Plus Sie hatten das Viertelfinale im Kreispokal vor Augen. Doch der TSV Kammlach und der TSV Kirchheim mussten sich zwei Kreisliga-Konkurrenten geschlagen geben.

In der vierten Runde, dem Achtelfinale, des Allgäuer Kreispokals kam für die beiden letzten heimischen Vertreter das Aus. Kreisligist TSV Kammlach unterlag dem Ligarivalen FC Viktoria Buxheim mit 0:2. In Kirchheim entschied der SV Memmingerberg das Duell der Kreisliga-Aufsteiger mit 4:1 für sich.