FC Memmingen: Erstes Spiel nach Entlassung von Trainer Kahric

Plus Der FC Memmingen trennt sich von Trainer Esad Kahric – und muss am heutigen Freitag gegen den SV Heimstetten ran.

Eine turbulente Woche liegt hinter dem FC Memmingen. Erst die 0:6-Niederlage, dann entließ der Fußball-Regionalligist seinen Trainer Esad Kahric. Die Entscheidung des FCM-Präsidiums wurde dem 62-Jährigen am Mittwoch mitgeteilt. Am heutigen Freitag steht bereits das nächste Spiel auf dem Programm – auf der Bank sitzt dann Interimscoach Reinhardt.