Fußball-Regionalliga

10:18 Uhr

FC Memmingen streckt sich erneut vergeblich

Plus Der FC Memmingen führt auch im Derby gegen den FV Illertissen bis zur Schlussminute. Dann erzielen die Gäste einen kuriosen Treffer. Am Dienstag kommen die kleinen Bayern.

Von Manfred Jörg

Es war fast wie beim Stricken: einer rechts, einer links, zwei in die eigenen Maschen fallen lassen. Fußball-Regionalligist FC Memmingen führte im Derby gegen den FV Illertissen zur Halbzeit schon mit 2:0. Roland Wohnlich hatte die Kugel abgeklärt flach links unten im Illertisser Tor versenkt, Emirhan Baysal weniger später flach rechts eingelocht. Doch dann kassierten die Rot-Weißen in der Arena an der Bodenseestraße im zweiten Durchgang noch zwei kuriose Gegentreffer. Die Partie verfolgten 625 Zuschauer, darunter Dr. Rainer Koch, Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen