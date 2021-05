Fußball

Saisonabbruch: Wie die betroffenen Vereine aus dem Unterallgäu reagieren

Wird die alternative Variante für den Saisonabbruch angenommen, sehen sich der Kreisliga-Meister TSV Mindelheim (rechts Rick Rogg) und die DJK Ost-Memmingen als Vizemeister in der Bezirksliga wieder.

Plus „Nur Aufsteiger, keine Absteiger“: Welche Unterallgäuer Vereine von dieser Variante des Saisonabbruchs profitieren und wie sie abstimmen wollen.

Von Axel Schmidt

Nun liegt es an den Vereinen, wie die abgebrochene Saison formal abgeschlossen wird: mit Absteigern oder ohne. Am vergangenen Donnerstag hat der Bayerische Fußballverband (BFV), wie berichtet, zwei Modelle für den unumgänglichen Saisonabbruch vorgestellt und will darüber die Meinung aller rund 4500 Vereine einholen.

