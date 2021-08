Fußball

vor 4 Min.

Spieler des FC Memmingen: Zeigt er den „Kilic-Instinkt“?

Plus Den FC Memmingen um Offensivspieler Gökalp Kilic erwartet in der Fußball-Regionalliga am Samstag in Bayreuth eine schwere Aufgabe.

Von Jan-Mirco Linse

„Manchmal ist unser Sport verrückt“, sagt Gökalp Kilic und lacht. Und mit seinem neuen Klub, dem Fußball-Regionalligisten FC Memmingen, braucht Kilic am Samstag wohl genau das: ein verrücktes Spiel. Denn den FCM erwatet ab 14 Uhr beim Topteam, der SpVgg Bayreuth (2. Platz/ 21 Punkte), eine schwere Aufgabe. Von bisher sieben Partien gewannen die Franken sechs (eine Niederlage). Kilic stellt klar: „Natürlich wird das schwierig. Aber wir fahren nicht hin, um zu verlieren.“ Die insgesamt 300 Kilometer lange Reise solle sich schließlich lohnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen