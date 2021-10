TSV Kammlach reist zum Tabellenführer

Plus Kreisligist Kammlach muss nach Germaringen - und dort vor allem defensiv seine Hausaufgaben machen. Der TSV Mindelheim muss im Heimspiel gegen Babenhausen ein Offensiv-Quartett ersetzen.

„Heimspiel = Heimsieg!“ Diese Losung gab Mindelheims Trainer Benedikt Deigendesch nach der 0:3-Niederlage seiner Mannschaft vergangenen Samstag in Bobingen aus. Wenn es auswärts schon nicht richtig rund läuft, müssen zumindest die Heimspiele gewonnen werden.