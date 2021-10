Fußball

11:02 Uhr

Torhüter auf dem Weg der Besserung

Leonard Zink (hier im Spiel gegen den FC Buchloe vor zwei Jahren) musste am Samstag verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Plus Der Abbruch des Derbys Amberg/Wiedergeltingen – Buchloe war einer schweren Verletzung des Heimtorhüters geschuldet. Auch in Mindelheim erwischte es den Keeper.

Es waren dramatische Szenen, die sich am Samstag in Wiedergeltingen abgespielt hatten: Leonard Zink, Torhüter der SG Amberg/Wiedergeltingen, wurde beim Versuch, vor einem gegnerischen Stürmer zu retten, von diesem schwer am Kopf getroffen und musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

