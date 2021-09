Trainerwechsel in Schlingen

Plus Der A-Klassist trennt sich überraschend von Trainer Yücel Güler. In Breitenbrunn hat man derweil andere Sorgen.

Eine überraschende Personalentscheidung trug sich unlängst beim SV Schlingen zu. Der A-Klassist hat sich von seinem Trainer Yücel Güler getrennt – nach gerade einmal drei Saisonspielen.