Umfrage: Fußballclubs halten Corona-Regeln für angemessen

Die Amateur-Fußballclubs in Bayern haben über die Corona-Maßnahmen für Vereine abgestimmt. Dabei sehen die meisten von ihnen den Spielbetrieb als gewährleistet.

Breite Zustimmung der Amateurfußball-Basis für die aktuell von der bayerischen Staatsregierung erlassenen Corona-Regelungen: Mit 69,6 Prozent beurteilen über zwei Drittel der insgesamt 971 Umfrageteilnehmer und -teilnehmerinnen im Freistaat die staatlichen Maßnahmen in Bezug auf den Amateurfußball als angemessen.

Rund 27 Prozent sehen die Regeln als zu hart an, lediglich für etwa vier Prozent gehen diese nicht weit genug. Das sind die Ergebnisse einer repräsentativen Online-Umfrage, die das Nürnberger Marktforschungsunternehmen SLC Management im Auftrag des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) durchgeführt hat. An der Umfrage haben 971 Personen mit Funktion in einem Fußballverein aus ganz Bayern teilgenommen. Wichtigste Botschaft dabei: Die überragende Mehrheit von 80,1 Prozent hält einen reibungslosen Trainings- und Spielbetrieb unter den aktuellen Rahmenbedingungen für möglich. Dies belegen auch die Erhebungen des BFV: Seit Beginn der Saison 2021/22 Mitte Juli mussten pandemiebedingt nur 0,37 Prozent der Partien abgesetzt werden.

Umsetzung mit erhöhtem personellen Aufwand verbunden

Die Resultate zeigen aber auch: Die 14. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung verlangt den Ehrenamtlichen in den bayerischen Fußballklubs einiges ab: 55,5 Prozent der Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer sehen die Umsetzung der gültigen Verordnungen mit einem erhöhten personellen Aufwand im Verein verbunden. 47,1 Prozent führen einen erhöhten bürokratischen Aufwand ins Feld. Für 36,4 Prozent erschweren die lokal oftmals unterschiedliche Handhabung der Quarantäneregelungen die Ausübung des Vereinssports - 29,8 Prozent machen dafür eine zu geringe Impfquote verantwortlich. (mz)