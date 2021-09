Unser Spiel der Woche: SV Tussenhausen - SC Eppishausen

Plus Beide Mannschaften haben gleich viele Punkte und doch könnten die Vorzeichen verschiedener kaum sein. Vor dem Spiel ist eine der beiden Mannschaften klar im Vorteil.

Zum Saisonstart hatte der SV Tussenhausen gleich mal einen Abgang zu kompensieren, denn der bisherige Spielertrainer Oliver Rödl wechselte zum SV Deisenhausen-Bleichen. Auch als Torjäger müssen die Tussenhauser den Verlust auffangen. Doch dem Verein gelang es schnell, mit Thomas Kobold – er kam vom SV Mattsies – einen erfahrenen Trainer als Nachfolger zu verpflichten. Der bisherige Saisonverlauf lässt sich jedoch als durchwachsen bezeichnen.