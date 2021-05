Gino Portella wechselt vom FC Memmingen in die US-amerikanische Profiliga. Das hat für den FCM auch eine positive Seite.

Letztlich war der FC Memmingen für Gino Portella nur eine Durchgangsstation. Allerdings vor allem aus dem Grund, dass die Corona-Pandemie die Regionalligasaison noch immer aussetzen lässt. So kommt der 20 Jahre alte Verteidiger nur auf je zwei Regionalliga- und Ligapokalspiele für den FC Memmingen. Im Dezember zog Portella dann eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag – aus gutem Grund.

Portella wechselt nämlich in die US-amerikanische Profiliga Major League Soccer (MLS). Damit ist er der nächste Fußballer in einer mittlerweile langen Riege, dem über den FC Memmingen der Sprung ins Profigeschäft gelungen ist. Der gerade 20 Jahre alt gewordene Spieler hat einen Vertrag beim Klub Philadelphia Union in der MLS unterschrieben und sich mittlerweile nach der Klärung aller Einreiseformalitäten auf den Weg in die USA gemacht, wo die neue Saison in der Ersten Liga gerade begonnen hat.

Der FC Memmingen kann mit einer Zahlung aus Philadelphia rechnen

Aus Philadelphia gibt es für den FCM nun eine äußerst erfreuliche Nachricht in finanzieller Hinsicht. Dort ist der Deutsche Ernst Tanner sportlicher Leiter (früher Nachwuchsleiter bei RB Salzburg, dem TSV 1860 München und der TSG Hoffenheim, deren sportlicher Leiter und Geschäftsführer er ebenfalls war). „Er hat uns informiert, dass wir von diesem Transfer profitieren“, teilt der 3. FCM-Vorsitzende, Prof. Kai-Uwe Marten, mit. Das bedeutet, dass eine Entschädigungszahlung fließt. Konkrete Zahlen nennt Marten nicht, „aber es ist ein erfreulicher Betrag“.

Portella war im Sommer 2020 von der U19 des SSV Ulm gekommen und trug bis Dezember das FCM-Trikot, ehe er eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag zog. Der Deutsch-Italiener, der mit 1,94 Meter Gardemaß für einen Verteidiger mitbringt, bestritt in der coronabedingt Ende Oktober erneut unterbrochenen Saison zwar nur zwei Regionalliga-Punktspiele und zwei Liga-Pokalspiele für den FCM, zeigte hier aber bereits seine Qualitäten und gehörte zur Stammformation bei Cheftrainer Esad Kahric.

In Philadelphia trifft der Ex-Memminger auch auf Deutsche

Philadelphia Union hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der ersten Adressen im US-amerikanischen Profifußball gemausert. Im vergangenen Jahr scheiterte der Klub erst im Halbfinale der Conference-Play-offs und holte sich das „Supporters Shield“ für das punktbeste Team der MLS über die gesamte Spielzeit 2020 unter den 28 Klubs in der in eine Ost-und Weststaffel unterteilten Liga. Als Unterbau gibt es eine zweite Union-Mannschaft in der United Soccer League.

Neben Tanner wird Portella in Philadelphia auf weitere Deutsche treffen: Frank Leicht (Trainerjobs unter anderem bei Eintracht Frankfurt, RB Leipzig und SV Sandhausen) ist dort Co-Trainer und der von den Würzburger Kickers 2019 in die USA gewechselte Kai Wagner hat in Philadelphia seinen Marktwert laut transfermarkt.de auf rund 2,5 Millionen Euro gesteigert. (mz)

Mehr zu Fußballern aus der Region in den USA lesen Sie hier: