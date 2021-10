Fußball

11:04 Uhr

Wegen Corona: Hat Mindelheim erneut spielfrei?

Plus Beim kommenden Gegner des TSV Mindelheim, dem FC Heimertingen, gab es positive Corona-Tests. Was das für Samstag bedeutet.

Womöglich hat der TSV Mindelheim in der Bezirksliga Süd auch am kommenden Wochenende spielfrei. Denn am vergangenen Spieltag musste die Partie des nächsten Mindelheimer Gegners, FC Heimertingen, coronabedingt abgesagt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen