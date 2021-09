Fußball

vor 17 Min.

Wie golden wird der September für den TSV Mindelheim?

Auf Kapitän und Abwehrchef Michael Schuster muss der TSV Mindelheim beim Spiel in Bobingen verzichten. Trotzdem soll am Samstag der vierte Sieg in Folge her.

Plus Der TSV Mindelheim kann am Samstag in Bobingen den vierten Sieg in Serie feiern. In der Kreisliga haben der TSV Kirchheim und der TSV Kammlach machbare Auswärtsaufgaben.

Von Axel Schmidt

Drei Siege in Folge – darauf lässt sich aufbauen: Der TSV Mindelheim reist jedenfalls selbstbewusst am Samstag nach Bobingen, um gegen den Tabellenneunten dort weiterzumachen, wo man vergangenen Freitag aufgehört hat.

