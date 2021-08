Der TSV Mindelheim hat große Personalsorgen

Das Spiel am Mittwoch gegen Thalhofen wird verschoben. Der neue Spieltermin steht fest.

Aufatmen bei TSV-Trainer Benedikt Deigendesch: Jetzt hat auch der Bayerische Fußballverband (BFV) einer Verlegung des Spiels des TSV Mindelheim gegen den FC Thalhofen zugestimmt. Grund sind die enormen Personalsorgen aufgrund von Verletzungen und beruflicher Verpflichtungen einiger Spieler.

TSV Mindelheim musste auf die Zustimmung des BFV warten

Die Partie hätte eigentlich am Mittwoch um 19 Uhr im Julius-Strohmayer-Stadion angepfiffen werden sollen, doch die Notlage war so groß, dass der TSV direkt beim Gegner anfragte und um eine Verlegung bat. „Sportlich absolut fair“ hätten sich die Verantwortlichen des FC Thalhofen verhalten und sich für die Ehrlichkeit der Mindelheimer ausdrücklich bedankt. So habe einer Zustimmung auch durch den BFV nichts mehr im Wege gestanden, die nun am Montag auch beim TSV Mindelheim eintraf. Neuer Spieltermin gegen den FC Thalhofen ist Dienstag, 26. Oktober, um 19 Uhr.

Bis zum nächsten Pflichtspiel am Sonntag, 29. August, beim TSV Ottobeuren hofft Deigendesch, dass sich einige der verletzten oder angeschlagenen Spieler wieder zurückmelden.

