Fußball im Unterallgäu

15:27 Uhr

Im "Spiel der Woche" gibt es einen Spielverderber

Plus Im letzten Spiel vor der Winterpause ist die Heimserie des SV Oberegg in Gefahr. Der TSV Kammlach wollte den Sieg. So ist es ausgegangen.

Von Robert Prestele

Eine stolze Serie bot der SV Oberegg seinen Fans in dieser Saison: Zu Hause verlor der SVO bisher kein einziges Spiel. Jedoch, jede Serie reißt irgendwann, wie eine alte Binsenweisheit besagt. Hier war nun der TSV Kammlach der Knackpunkt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

