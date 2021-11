Fußball im Unterallgäu

06:00 Uhr

So lief der Fußball-Spieltag im Unterallgäu

Plus Der TSV Mindelheim muss in der Bezirksliga gegen Bad Grönenbach eine bittere 0:4-Heimniederlage hinnehmen. In der Kreisliga verpasst der TSV Kammlach den Sprung auf Platz 2. 200 Fans sehen ein torloses, aber tolles Spitzenspiel in der A-Klasse 2.

Der TSV Mindelheim spielte richtig gut und erarbeitete sich eine ganze Reihe bester Tormöglichkeiten. Jedoch – wie in den vergangenen Spielen auch – blieb der Torerfolg aus. Der TV Bad Grönenbach hingegen zeigte sich beim Verwerten seiner Torchancen kompromisslos. „Wenn man keine Tore schießt, kann man auch nicht gewinnen. Spielerisch war unser Team größtenteils gut dabei, aber am Ende bringt das alles nichts, wenn man seine Chancen nicht nutzt. So steht halt letztlich ein 0:4 als Ergebnis auf dem Papier“, haderte Mindelheims Trainer Benedikt Deigendesch mit der Torausbeute seiner Mannschaft.

